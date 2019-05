Amerikansk enegang komplicerer Nord Stream for danske selskaber

Nye sanktionstrusler gør sagen om den russiske gasledning Nord Stream 2 mere besværligt for danske selskaber.

Tirsdag blev den allerede komplicerede sag om den planlagte russiske gasledning til Europa Nord Stream 2 endnu mere problematisk. Ikke mindst for danske selskaber.

Danmark har i årevis været fanget i et geopolitisk spil med Rusland, Tyskland og USA, når det kommer til ledningen. Og tirsdag varslede den amerikanske energiminister, Rick Perry, så, at USA vil indføre sanktioner på virksomheder, der arbejder for Nord Stream 2.

- Vi er rigtigt kede af, at amerikanerne nu er gået solo og vil stramme sanktionerne mod Rusland uden at have koordineret i EU, siger Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri.

- Det er noget, der kan få ret store konsekvenser for europæiske virksomheder.

- Ofte er USA's sanktionsvåben brugt med et bevist røgslør, der skaber usikkerhed om, hvad man må og ikke må. Derfor er der mange virksomheder i Danmark, der vil fravælge at engagere sig i projektet.

Blandt de selskaber, der har solide ordrer til gasledningen, er Blue Water Shipping. Selskabet har dog ingen kommentarer, før USA har sat handling bag sine ord.

Danmark har en kernerolle i Nord Stream, da ledningen skal igennem dansk farvand og dermed godkendes af Danmark.

Danmark har holdt en beslutningen stangen ved eksempelvis senest at bede Nord Stream om en ansøgning til ny linjeføring.

Mens Rusland og Tyskland ønsker projektet, der vil lede mere gas fra Rusland til Tyskland, er en lang række østeuropæiske lande, Baltikum og ikke mindst USA imod.

De frygter, at det vil gøre det lettere for Rusland at presse dem på energiforsyningen, og USA ønsker ikke, at Europa bliver mere afhængig af russisk gas.

- Jeg føler mig overbevist om, at Nord Stream 2 bliver bygget, for man er allerede kommet ganske langt. Men det kan blive dyrere, og det kan trække yderligere ud, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel.

- Russerne skal nok få den bygget, men amerikanske sanktioner vil sandsynligvis gøre projektet dyrere.

Han understreger, at projektet er vigtigt for Rusland og for Tyskland.

Samtidig siger han, at det giver mulighed for store returkommissioner - bestikkelse ved overbetaling af kontrakter. Det kan fastholde Ruslands interesse.

/ritzau/