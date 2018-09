Amerikanske myndigheder undersøger Danske Bank for hvidvask

Sagen om hvidvask for milliarder i Danske Banks estiske filial er på radaren hos de amerikanske myndigheder.

Amerikanske myndigheder undersøger Danske Bank i sagen om hvidvask for milliarder.

Det skriver Wall Street Journal, der har sin viden fra dokumenter og en anonym kilde med viden om sagen.

Myndighederne er det amerikanske justitsministerium, finansministerium og finanstilsyn.

Trioen rettede blikket mod Danske Bank, efter at en anonym whistleblower for to år siden sendte en klage til finanstilsynet i USA.

Klagen gik på overførsler mellem Danske Banks estiske filial og de to storbanker Deutsche Bank og Citigroup.

Den estiske filial er centrum i sagen om hvidvask, hvor Berlingske Business tidligere har anslået, at mindst 53 milliarder kroner blev hvidvasket i perioden 2007 til 2015.

Danske Bank bliver i forvejen undersøgt af både danske og estiske myndigheder.

De skulle ifølge Wall Street Journal have delt informationer om sagen med de amerikanske myndigheder.

Danske Bank har ingen kommentarer til historien. Banken offentliggør onsdag resultaterne af en intern undersøgelse af sagen.

Ifølge Wall Street Journal afdækker undersøgelsen overførsler for 960 milliarder kroner. Det er dog uklart, hvor stor en del der er relateret til hvidvask.

/ritzau/