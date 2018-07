Analytiker: Danske Banks tilbagebetaling skal berolige kunder

Det er for tidligt at spå om, hvor stort tilbagebetalingsbeløbet fra Danske Bank i hvidvaskningssag bliver.

Det er et forsøg på at berolige omverdenen og i særdeleshed de private kunder, at Danske Bank vil tilbagebetale penge, som banken har fået i kassen fra hvidvaskningssagen fra Estland.

Sådan lyder vurderingen fra aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

- Der er nok mange, der ser det lidt som et misforhold, at banken tjener penge, samtidig med at man har den her sag. Jeg ser det som et forsøg på at gyde olie på vandene, siger han.

Danske Bank har onsdag meddelt i sit regnskab for første halvår af 2018, at man agter at sende penge fra hvidvaskningssagen tilbage til "samfundsgavnlige tiltag".

Banken tilføjer, at det er for tidligt at sige noget om, hvor stort tilbagebetalingsbeløbet bliver.

Mikkel Emil Jensen vil heller ikke kaste sig ud i en gættekonkurrence.

- Det tør jeg ikke sætte tal på. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at der ville komme noget nyt i dag (onsdag, red.), men først når banken offentliggør sin interne undersøgelse i september, siger han.

Danske Bank og Danske Banks ledelse er indtil videre ikke blevet straffet for den massive hvidvask af penge, der er sket gennem den estiske filial.

Finanstilsynet har udtalt en skarp kritik og bedt banken om at hensætte penge til potentielle tab fra sagen.

Bagmandspolitiet efterforsker Danske Bank i sagen.

Bankens egen undersøgelse dækker en periode på ni år og store mængder data, herunder mere end ni millioner mails, 7000 dokumenter og millioner af transaktioner.

/ritzau/