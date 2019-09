Analytiker efter Thomas Cook-konkurs: Det er en gigants fald

Opgaven i konkursboet bliver at sælge de sunde dele af Thomas Cook fra, herunder danske Spies, lyder det.

Luftfartsselskabet Thomas Cook er gået konkurs, og det er en gigant, som falder på rejsemarkedet.

Det siger Jacob Pedersen, som er aktieanalysechef hos Sydbank, hvor han følger luftfartsbranchen tæt.

- Det efterlader et stort kaos og en turbulent situation for alle de rejsende og gæster, som befinder sig på destinationer rundt om i verden.

- Det her kommer til at give nogle alvorlige dønninger på rejsemarkedet på kort bane, men på længere sigt er det en stor spiller, der falder, siger han.

Han vurderer, at opgaven i konkursboet nu bliver at bestemme de dele af Thomas Cook, som er sunde nok til at sælge videre.

- Alle de kreditorer, som har penge i Thomas Cook, vil forsøge at få allermest ud af de aktiver, som Thomas Cook ejer, herunder danske Spies.

- Lur mig, om ikke der vil være nogle her på det nordiske marked, som tænker, at hvis man kan overtage Spies, så vil det være interessant. Det ligger dog helt fast, at der skal nye ejere til, siger han.

