Analytiker: Milliardunderskud knækker ikke Norwegian

Flyselskabet Norwegian gør alt, hvad det kan for at tjene penge. Men 2019 bød alligevel på et stort minus.

Det norske flyselskab Norwegian satsede i årevis hele butikken på voldsom vækst. Men det blev for dyrt, og efter at have set døden i øjnene arbejder det nu på at skære til og fra. Det er som sådan gået godt i 2019, der dog stadig bød på et stort underskud.

Både omsætningen og driftsresultatet er steget i 2019 efter et absolut rærligt 2018. Men problemer med Boeings 737 MAX, der ikke må flyve, og motorer fra Rolls-Royce har udløst endnu et milliardunderskud.

- Norwegian drejer på alle de rigtige håndtag. Men der er ingen mirakelkur, og man går ud af endnu et elendigt år, der dog var knap så elendigt som 2018.

- Man får frasolgt aktiviteter, stoppet ordrer på fly, får hentet penge til kassen og har et gigantisk effektiviseringsprogram, siger aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen.

Norwegian er også lykkedes med at mindske antallet af ruter og flyvninger, så man lukker ned for de tabsgivende. Noget selskabet også vil gøre i 2020, hvor kapaciteten efter planen skal falde med 13-15 procent.

- De glemte, at man kun skal vokse der, hvor man kan tjene penge på det. Så det er deres egen selvskabte krise, de er ved at håndtere, siger analytikeren.

For få år siden siden var Norwegian alvorligt økonomisk presset. Men siden da er effektiviseringerne begyndt, og der er hentet penge. Derfor er 2019's milliardunderskud heller ikke noget, der for alvor sætter selskabet kniven for struben.

- Det er ikke et selskab, der kommer i fare for at dø på nogen måde. Det sagt, så er der stadig en meget, meget høj gæld på næsten 60 milliarder norske kroner.

- Og havde det ikke været for flere kapitalforhøjelser, så havde man ikke fløjet i dag, siger Jacob Pedersen.

Overskud skal der til, og Norwegian skriver da også i regnskabet, at man forventer et plus i 2020.

Det er dog baseret på, at Boeings 373 MAX må flyve igen, og at der kommer en kompensation fra flyfabrikanten for de store summer, det har kostet Norwegian at finde erstatninger.

- Man fortsætter med effektiviseringer, får færre omkostninger til 737 MAX og måske en erstatning. Så der er al mulig grund til at forvente, at det vil se bedre ud for Norwegian i 2020 end i 2019, siger Jacob Pedersen.

