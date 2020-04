Analytiker: Norwegian hænger i med det yderste af neglene

Norwegian har begæret fire underselskaber konkurs. Hvis der kunne flyves i morgen, havde de intet personale.

Det norske flyselskab Norwegian står for cirka 18 procent af trafikken i Københavns Lufthavn.

Norwegian har stadig sine fly og rettighederne til at flyve i Danmark, men flyselskabet måtte mandag begære fire pilot- og kabineselskaber i Sverige og Danmark for konkurs.

Tre af dem er danske.

- Hvis luftrummet blev åbnet i morgen, så havde Norwegian stadig fly, men her og nu har selskabet altså ikke noget personale, siger aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

Ifølge aktieanalysechefen er selskaberne oprettet, så det ikke er hele Norwegian, der går konkurs.

- Det er jo snebolden, der begynder at rulle sig større. Det er et meget klart vidnesbyrd om, at Norwegian faktisk bare hænger i med det yderste af fingerneglene, siger han.

De fire konkursbegærede selskaber har i alt 1571 piloter og 3134 kabineansatte i Sverige, Danmark, Finland, Spanien, Storbritannien og USA.

614 ansatte i Danmark mister jobbet.

Når selskaberne er begæret konkurs, stopper udbetalingerne af løn. De overdrages til konkursforvaltere, der fordeler de penge, der er tilbage, mellem kreditorerne.

Hos Københavns Lufthavn er man ked af meldingen fra flyselskabet.

- Det er en meget trist dag for Danmark og for Københavns Lufthavn, at flere end 600 dansk ansatte piloter og kabineansatte i Norwegian i dag har mistet deres arbejde, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard i en mail.

- Det viser, hvor alvorlig og dyb krisen i hele luftfartsbranchen er, lyder det.

Det er millioner af danskere, der gennem årene har fløjet med selskabet. Han håber samtidig, at samarbejdet kan fortsætte på den anden side af coronapandemien.

Norwegian peger i en meddele på, at det godt kunne have ønsket sig mere omfattende ordninger med lønkompensation i Danmark og Sverige.

I Norge dækker staten samtlige lønomkostninger i hjemsendelsesperioden.

/ritzau/