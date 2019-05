Analytiker: SAS er ramt af modvind fra alle sider

SAS har en udfordring med stigende udgifter, når markedet samtidig er hårdt, vurderer analytiker.

Flyselskabet SAS er på få måneder gået fra at være godt kørende til nu at have svært ved at tjene penge.

Selskabet er ramt af modvind fra alle sider, lyder det fra aktieanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger flybranchen tæt, på bagkant af SAS' regnskab tirsdag morgen.

SAS har fået underskud på knap en milliard kroner i første halvår af regnskabsåret 2018/2019.

Samtidig forventer selskabet ikke længere et overskud for hele året - blandt andet grundet den pilotstrejke, der førte til 4000 aflysninger i april og maj og har kostet 453 millioner kroner.

- Det er en indtjeningsmæssig maveplasker for SAS, og det viser, hvor hurtigt det kan gå i luftfartsindustrien.

- Selskabet er gået fra en komfortabel situation, hvor man har kunnet levere overskud fire år i træk til nu at flyve mod underskud, siger Jacob Pedersen.

- SAS er ramt af både ydre og indre modvind. Markedet er blevet lidt svagere, omkostningerne til brændstof er stigende, og man har en stor regning til en strejke at betale og kigger mod stigende lønomkostninger, siger han.

Han henviser til, at SAS' piloter har fået lovet lønstigninger de kommende tre år. Det var en del af aftalen, der afblæste strejken blandt piloterne i starten af maj.

Jacob Pedersen vurderer, at de stigende lønudgifter stiller SAS i en svær situation gående fremad.

Flybranchen er meget konkurrencepræget. Derfor kan små stigninger i udgifterne ødelægge resultaterne.

Han påpeger, at en række af SAS' konkurrenter har været i stand til at skære i omkostningerne på det seneste.

- Det er ekstremt vigtigt for flyselskaberne at kunne skære i omkostningerne på grund af den hårde konkurrence.

- Der er en tendens til, at der altid er lidt for mange sæder til salg. Det gør, at der er et pres på billetpriserne, siger Jacob Pedersen.

Han forventer, at flybranchen generelt går ind i en periode med lavere indtjening.

- I perioder med stigende brændstofpriser har selskaberne svært ved at sende regningen videre til kunderne.

- Det gør, at stort set alle selskaber kommer til at tjene færre penge nu end sidste år, siger Jacob Pedersen.

/ritzau/