Analytiker tror på tv-løsning trods hårde fronter

YouSee har mandag opsagt aftale med Discovery Networks. Analytiker siger, de to er afhængige af hinanden.

Fronterne er trukket hårdt op mellem tv-udbyderen YouSee og Discovery Networks, efter YouSee for to uger siden meddelte, at den ville opsige sin aftale med Discovery Networks.

Trods konflikten vurderer Claus Bülow Christensen, digital medieanalytiker og grundlægger af Copenhagen Future TV Conference, alligevel, at det er sandsynligt, at partnerne lander en ny aftale.

- Jeg kan ikke rigtig forestille mig andet, fordi de trods alt stadigvæk økonomisk set har et afhængighedsforhold, siger han:

- Så vi måske vil se, at i hvert fald vil nogle af Discoverys kanaler - typisk dem med fodboldrettigheder - måske alligevel kommer ned i en af YouSees almindelige tv-pakker, og de finder en løsning på, hvordan YouSee kan tilbyde Discoverys andre kanaler i deres bland selv-produkt.

Mandag opsagde YouSee formelt aftalen, og dermed ryger Discovery Networks' kanaler fra YouSee, der har haft dem i sine faste pakker, fra årsskiftet.

Dermed udgår blandt andet Kanal 5, der viser landsholdskampe, samt Canal 9 og Eurosport 1 og 2, som viser 3F Superligaen. Også Kanal 4 og 6'eren er blandt Discovery Networks' kanaler.

Stridspunktet har været et ønske fra YouSee om at have Discovery Networks' kanaler i en bland selv-pakke i stedet for faste pakker. Men det ønske har Discovery Networks ikke villet være en del af.

YouSee har derimod udtalt, at man stadig håber på en aftale, mens Discovery Networks har afvist, at der er forhandlinger mellem parterne.

I kølvandet på YouSees udmelding om at opsige aftalen indrykkede Discovery Networks store annoncer i Berlingske, Jyllands-Posten og Politiken, hvor det blev gjort klart, at der ikke var forhandlinger med YouSee.

Claus Bülow Christensen mener, at Discovery må være i en relativt desperat situation på grund af de mange penge, der er brugt på rettigheder til at vise fodbold.

- Selv om der er mange andre samarbejdspartnere, Stofa, Waoo og Boxer, er de trods ikke så store som YouSee. Discovery står heller ikke så godt med deres egen streaming-platform, siger han og fortsætter:

- Men de ser jo nok sådan på det, at jo flere penge, de bruger på aggressive kampagner mod YouSee, jo bedre aftale kan de i sidste aftale ende med. Jeg tror, de har erkendt, at de ikke får det, som de vil have, men godt kan få et eller andet.

På den anden side peger han på, at YouSee fortsat gerne vil kunne tilbyde sine kunder Discovery Networks' kanaler, der blandt andet viser landsholdsfodbold.

- De har bare ikke råd til at lægge dem i de gammeldags pakker, fordi der ikke er kunder nok til dem, siger han.

/ritzau/