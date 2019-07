Annoncesalg giver Facebook bedre regnskab end ventet

Mens Facebook igen bliver undersøgt af amerikanske myndigheder, kan selskabet præsentere et pænt regnskab.

Det er gået bedre end forventet i andet kvartal af 2019 i forretningen hos verdens største sociale medie, Facebook.

Facebooks samlede omsætning steg i andet kvartal cirka 28 procent. Dermed nåede den 16,9 milliarder dollar.

Samtidig steg antallet af aktive, månedlige brugere hos Facebook og selskabets øvrige platforme - Instagram, Messenger og WhatsApp - med otte procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den stigning var helt som ventet.

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet bekræfter Facebook onsdag, at den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission, har iværksat en efterforskning af Facebook for brud på konkurrencereglerne.

Allerede sent tirsdag aften dansk tid skrev USA's justitsministerium, at det vil indlede en bred efterforskning af flere techgiganter. Det blev dog ikke nærmere beskrevet, hvilke virksomheder der var tale om.

Af pressemeddelelsen fremgik det, at ministeriet vil undersøge, hvorvidt store it-virksomheder benytter sig af konkurrenceforvridende forretningsmetoder.

Mens Facebook er sat under lup hos konkurrencemyndighederne i USA, kan selskabet blandt andet notere sig, at dets salg af annoncer steg med hele 27,5 procent i andet kvartal. Således blev der solgt annoncer for 16,62 milliarder dollar.

Selskabet blev tidligere onsdag idømt en bøde på fem milliarder dollar af den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse. Det er den største bøde, styrelsen nogensinde har givet til nogen virksomhed.

Bøden var ventet. Facebook har tidligere oplyst, at selskabet i første kvartal af 2019 øremærkede tre milliarder dollar til betaling af en eventuel bøde.

Bøden er en udløber af sagen om Cambridge Analytica. Analysevirksomheden indsamlede gennem flere år personoplysninger om millioner af Facebook-brugere.

Informationerne anvendte firmaet blandt andet til at sælge konsulentydelser til politikere. Facebook fik kendskab til dette i 2015. Men sagen blev først offentligt kendt i 2018.

/ritzau/Reuters