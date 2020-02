Ansat i danske FLSmidth tester positiv for virus i Nigeria

En italiensk statsborger, der fløj til Nigeria, er testet positiv for coronavirus. Han er ansat i FLSmidth.

Den første person, der er testet positiv for coronavirus syd for Sahara, er ansat i danske FLSmidth.

Det oplyser den danske ingeniørkoncerns pressechef, Rasmus Windfeld.

- Vi har en italiensk medarbejder, der er fløjet til Nigeria. Der er han testet positiv for coronavirusset. Nu er han i karantæne og under behandling ved det hospital, han er indlagt på i Lagos, siger han.

Fire andre medarbejdere er i karantæne på grund af sagen. Det er ved at blive undersøgt, om de er blevet smittet med virusset.

Ingen af dem har været i Danmark i år.

Fredag oplyste myndighederne i Nigeria, at det havde fået første tilfælde af coronavirus. Det er dermed også det første smittetilfælde i Afrika syd for Sahara.

I den forbindelse oplyste myndighederne i landet, at det drejede sig om en mand, der var rejst fra Milano i Italien til Lagos i Nigeria via Istanbul i Tyrkiet mandag 24. februar. Han oplevede på daværende tidspunkt ikke alvorlige symptomer, blev det oplyst.

Pressechef Rasmus Windfeld kan lørdag formiddag endnu ikke sige, hvad sagen ventes at betyde for virksomheden FLSmidth, der blandt andet arbejder i cement- og mineindustrien.

Han oplyser, at FLSmidth følger situationen tæt og vil følge anbefalingerne fra sundhedsmyndigheder i de lande, virksomheden arbejder i.

- Vi holder en tæt kontakt med de fem ansatte og deres familier og arbejder med lokale samarbejdspartnere for at sikre, at de får den korrekte behandling, indtil vi kan bringe dem sikkert hjem, siger Rasmus Windfeld.

FN's Verdenssundhedsorganisationen WHO advarede tidligere på måneden om, at sandsynligheden for et udbrud af coronavirusset hen over Afrika var "meget, meget stor".

Der blev samtidig udtrykt stor bekymring for, om de afrikanske lande har ressourcerne til at opspore og inddæmme sygdommen.

Flere af landene er belastet af en sundhedssektor, der mangler ressourcer og kvalificerede læger og sygeplejersker.

/ritzau/