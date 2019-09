Ansatte er i venteposition efter Thomas Cook-kollaps

Spies' og Thomas Cook Airlines Scandinavias ansatte ved ifølge fagforeninger ikke, om de er købt eller solgt.

Rejsegiganten Thomas Cooks konkurs har ramt danske medarbejdere i Spies og Thomas Cook Airlines Scandinavia. De er i en usikker situation, hvor fremtiden er uvis.

Det forklarer HK Service og Flyvebranchens Personale Union, FPU. De to fagforeninger repræsenterer tilsammen omkring 250 medlemmer, der er ramt af konkursen.

- De er dybt frustrerede over den her situation, der opstod i nat og i morges. De står i en standby-position, hvor de ikke ved, hvad der skal ske, siger Anders Mark Jensen, næstformand i FPU, om piloterne i Thomas Cook Airlines Scandinavia.

FPU repræsenterer et par hundrede piloter i hele Skandinavien, der arbejder for Thomas Cook Airlines Scandinavia.

Flyselskabet har stået for 80 procent af Spies' flyvninger, men har efter Thomas Cooks konkurs indstillet alle flyvninger.

Selv om Spies ikke selv gået konkurs, er rejseselskabets ansatte på grund af flystoppet berørt af moderselskabets kollaps.

- Det er en usikker situation, de er i, fordi de ikke ved helt præcis, om de er købt eller solgt, siger overenskomstchef i HK Service Hovedstaden Helle Lindgreen.

Modsat piloterne skal de omkring 50 Spies-ansatte, som HK repræsenterer, stadig trække i arbejdstøjet i morgen.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget de skal lave, og hvem der skal lave noget. Usikkerheden er der. Men de er stadig på arbejdspladsen, siger Helle Lindgreen.

Thomas Cook havde gennem længere tid været i økonomiske problemer, inden rejsegiganten natten til mandag indgav en konkursbegæring.

Spies har foreløbig stoppet salg af rejser. Det er ifølge selskabets administrerende direktør Jan Vendelbo uvist, hvornår det igen er muligt at få de rejsende op i luften.

- Vi håber, at vi får en afklaring i dag mandag eller i morgen på, om Thomas Cook Airlines Scandinavia kan begynde at flyve igen, for det er det, som holder os tilbage, siger Jan Vendelbo til Berlingske.

