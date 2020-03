Ansatte på mediehus tilbyder at gå ti procent ned i løn

Ansatte på Jysk Fynske Medier har tilbudt at gå ti procent ned i løn de næste tre måneder.

Lønsedlerne fra det regionale mediehus Jysk Fynske Medier står til at skrumpe med ti procent i april, maj og juni.

Tillidsrepræsentanter for de ansatte har tilbudt den midlertidige lønnedgang, efter at de er blevet præsenteret for de forventede konsekvenser af spredningen af coronavirus og tiltagene for at dæmme op for det.

Jysk Fynske Medier forventer at gå glip af 100 millioner kroner i særligt annoncekroner.

Direktør Jesper Rosener takker i en meddelelse for de ansattes samarbejdsvilje.

- Tilmed i en tid, hvor medarbejderne arbejder ekstra hårdt, siger han og tilføjer, at direktionen og koncernens chefredaktører allerede har givet tilsagn om at tage del i lønnedgangen.

Tilbuddet om at gå ned i løn kommer fra tillidsrepræsentanter for både de redaktionelt ansatte - men også fra ansatte i administrationen og salgsafdelingen.

Tillidsrepræsentant Per Schultz-Knudsen forklarer, at tilbuddet om at gå ned i løn sker for "at få koncernen nogenlunde helskindet igennem trængselstiderne."

Jysk Fynske Medier står bag 14 dagblade, herunder Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten, 53 ugeaviser og fem radiostationer. I alt har mediehuset 1700 medarbejdere på lønningslisten.

Ud over de tabte annoncekroner har mediehuset allerede været gennem to spareplaner i 2018 og 2019. Her blev mellem 280 og 290 stillinger nedlagt, og udgifterne til lønninger blev frosset fast.

I forbindelse med spareplanen i 2019 forklarede Jesper Rosener til Fyens Stiftstidende, at mediehuset ikke ville få et problem med at nå et overskud i 2019.

- Vores udfordring kommer, når vi fremskriver den sidste del af 2019 for de næste år, sagde han i oktober.

/ritzau/