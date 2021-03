Antallet af langtidsledige er steget til det højeste i syv år

Der har været en stigning i antallet af langtidsledige på 13.600 personer under coronakrisen.

Der har gennem det seneste år været en konstant stigning i antallet af langtidsledige under coronakrisen.

I januar nåede antallet af langtidsledige 36.290. Dermed er antallet steget med 13.600 det seneste år. Det er det højeste antal i næsten syv år.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd har justeret for sæsonudsving.

Langtidsledige er defineret ved, at man har været ledig mindst 80 procent af tiden det seneste år.

Langtidsledige udgør 28 procent af alle ledige. Det tal er steget fra omkring 20 procent før krisen og er nu på det højeste niveau siden april 2014.

Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger cheføkonom Erik Bjørsted på, at kriser er særligt svære for personer på kanten af arbejdsmarkedet.

- Vi har gennem en alvorlig jobkrise, som har betydet, at mange har mistet jobbet.

- I takt med at krisen er trukket ud, er der flere, der er havnet i langtidsledighed.

- Det er selvforstærkende, for når virksomhederne kigger efter ny arbejdskraft, står man ikke først i køen, hvis man længe har været ledige, siger Erik Bjørsted.

Fordelt på aldersgruppe er det især 25-34-årige og 60-64-årige, der er ramt af langtidsledighed.

Det er særligt ufaglærte og ikkevestlige indvandrere, som ifølge Erik Bjørsted er i størst risiko for at ende i jobkøen i en længere periode.

- Jo længere tid man står i ledighedskøen, jo længere væk glider man væk fra arbejdsmarkedet.

- For samfundet betyder det, at arbejdsløsheden bliver tungere. Vi ved af erfaring, at det er vanskeligt at få bugt med, siger Erik Bjørsted.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at fra politisk hold skal være mere fokus på at videreuddanne og opkvalificere de langtidsledige.

- Det er vigtigt, at vi får udstyr de grupper med så gode kort på hånden som muligt, og her er opkvalificering helt afgørende, siger han.

Antallet af langtidsledige dækker over fuldtidspersoner. Det vil sige, at to personer med et halvtidsjob tæller for en person i statistikken.

/ritzau/