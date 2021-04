Antallet af ledige amerikanere stiger for anden uge i træk

To uger i træk med stigning i antallet af ledige i USA må ses som bump på vej ud af coronakrise, mener økonom.

744.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Det er en stigning på 16.000 sammenlignet med den foregående uge.

Det er anden uge i træk, at antallet af nyledige i USA stiger.

Dermed er det ikke lykkedes at bremse tilstrømningen i ledighedskøen i USA, påpeger Allan Sørensen, cheføkonom hos interesseorganisationen Dansk Industri.

- Antallet af nyledige stiger igen og bliver ved med at ligge på et højt niveau. Der er udsigt til bedre tider på arbejdsmarkedet de kommende uger og måneder.

- Virksomhederne vil øge antallet af medarbejdere. Og det vil reducere ledigheden. Amerikansk økonomi har fået et skud vitaminer, og det får virksomhederne til at søge efter flere nye medarbejdere, siger han i en skriftlig kommentar.

Også Kristian Skriver, seniorøkonom ved interesseorganisationen Dansk Erhverv, vurderer, at det amerikanske arbejdsmarked går mod lysere tider.

Det skal ses i lyset af præsident Joe Bidens store hjælpepakke på 1900 milliarder dollar til de økonomisk trængte amerikanere.

- Den enorme hjælpepakke sætter fart på amerikanernes forbrug, som er den helt store jobmotor i USA, siger han i en skriftlig kommentar.

Han kalder det en streg i regningen, at antallet af nyledige er steget for anden uge i træk.

- For bare et par uger siden var antallet af nyledige ellers på det laveste niveau på denne side af coronakrisen. Vi ser tilbagegangen de seneste to uger som bump på vejen ud af coronakrisen for det amerikanske arbejdsmarked, siger Kristian Skriver.

Ifølge Mikael Olai Milhøj, chefanalytiker ved Danske Bank, er der stadig omkring 17 millioner amerikanere, der i øjeblikket modtager ledighedsunderstøttelse.

Han påpeger, at USA er langt fremme med vaccinationerne mod covid-19. Derfor er forventningen, at beskæftigelsen "snart vil stige kraftigt i USA".

- Der er ikke længe til, at man snart kan lægge pandemien bag sig i USA, og at livet så småt kan begynde at blive normalt igen.

- Det vil medføre en markant stigning i den økonomiske aktivitet, lyder vurderingen i en skriftlig kommentar.

/ritzau/