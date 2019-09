Antallet af ledige fortsætter i samme niveau

Den svagt stigende ledighed er et tegn på, at arbejdsmarkedet er ramt af en mindre opbremsning, mener økonom.

Antallet af ledige har stort set ikke ændret sig fra juli til august.

I august lå bruttoledigheden på 104.800 fuldtidspersoner, og dermed ligger ledighedsprocenten forsat på 3,8 procent af arbejdsstyrken. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Dermed har bruttoledigheden stort set været uændret siden slutningen af 2018.

Antallet af ledige faldt med 285 personer fra juli til august.

Når Danmarks Statistik måler bruttoledigheden er det baseret på registertal over, hvor mange 16-64-årige, der har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse - selv om de betragtes som jobparate.

Dermed består gruppen af nettoledige og personer i aktivering. Gruppen opgøres i fuldtidspersoner.

Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, peger i en kommentar på, at ledigheden er steget svagt i år med godt 1500 personer siden starten af året.

- Den svagt stigende ledighed er desværre et håndgribeligt tegn på, at arbejdsmarkedet er blevet ramt af en mindre opbremsning, skriver han i en skriftlig kommentar.

Cheføkonomen skriver, at den lavere jobvækst og stigningen i ledigheden kan været et tegn på, at den globale afmatning så småt er begyndt at smitte af på dansk økonomi.

- Når virksomhederne skruer ned for nyansættelserne, så er det normalt, fordi aktiviteten i dansk økonomi er bremset op.

- Den ekstraordinære usikkerhed, der i øjeblikket præger de økonomiske udsigter både herhjemme og i udlandet, kan dog også i sig selv have mindsket virksomhedernes lyst til at øge antallet af medarbejdere, skriver Tore Stramer.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted peger på, at arbejdsstyrken vokser i nogenlunde samme takt som beskæftigelsen. Derfor falder arbejdsløsheden ikke, selv om beskæftigelsen vokser.

- Så længe beskæftigelsen vokser, kan man ikke tale om nogen krise herhjemme. Virksomhederne er dog på grund af usikkerheden om brexit og handelskrigen mellem USA og Kina begyndt at holde igen med nyansættelser.

- Det lægger naturligvis en dæmper på jobfremgangen den kommende tid, og samtidig bliver det endnu vanskeligere at få arbejdsløsheden til at falde, skriver Erik Bjørsted i en skriftlig kommentar.

/ritzau/