Antallet af ledige hopper ned: 9000 færre ledige

En opdatering fra Beskæftigelsesministeriet viser over 9000 færre ledige end dagen før.

Antallet af ledige har taget et dyk på over 9000 personer, viser en opdatering fra Beskæftigelsesministeriet torsdag.

Ministeriet opdateret dagligt, hvor mange personer der dagen før var tilmeldt som ledige. Det tal faldt fra onsdag til torsdag fra omkring 170.000 personer til 160.600.

Faldet er ifølge cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation Nicklas Praefke "det med afstand største fald under hele coronakrisen".

Torsdagens opdatering er anden dag med en stor ændring i antallet af ledige. Onsdag steg ledighedskøen med omkring 6000 personer.

En del af forklaringerne på de store skift er ifølge cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted, at der i starten af måneden er en større trafik både ind og ud af ledighedskøen - men det tager ikke lige lang tid at registrere en framelding som en tilmelding.

- Der er en lille smule teknik i tallene, fordi folk der afmelder sig som arbejdsløse først kommer ind dagen efter. Så noget af det er teknik.

- Men det ændrer ikke ved, at vi gennem noget tid nu har set en nedadgående tendens i antallet af arbejdsløse. Da det var værst, var der cirka 180.000 arbejdsløse. Nu er der cirka 160.000, siger Erik Bjørsted.

Dermed er antallet af ledige tæt på at komme under 160.000 for første gang siden slutningen af marts.

Når man framelder sig som ledig, er det ikke nødvendigvis, fordi man har fået et arbejde. Det kan også skyldes, at man har meldt sig syg, er gået på barsel eller er påbegyndt en uddannelse.

Det står ikke klart, hvad faldet i torsdagens opdatering skyldes.

Derudover er det uklart, hvor mange dage det vil tage at registrere, hvor mange ledige som er begyndt på en uddannelse i begyndelsen af september - og om det spiller en rolle i det pludselige dyk i antallet af ledige.

