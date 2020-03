Antallet af nye ledige fortsætter kurs mod normalt niveau

Der er blevet 37.000 flere ledige siden 9. marts, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Antallet af nye ledige i Danmark fortsatte mandag med at nærme sig et normalt niveau under coronakrisen. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

4557 personer meldte sig mandag ledige. Et gennemsnit for den samme ugedag i den samme uge i de foregående fem år lyder på 3165 nye ledige. Det er det, der i opgørelsen kaldes en normal dag.

Tidligere på måneden var antallet af nye ledige tre til fire gange så højt som normalt. Mod slutningen af sidste uge løjede tilstrømningen af ledige lidt af - og i weekenden var der færre end normalt.

Den tendens fortsætter altså mandag.

Hvis man fraregner de personer, der har frameldt sig som ledige på grund af barsel, sygdom, påbegyndt uddannelse, nyt job eller en helt femte årsag, har der siden 9. marts været en stigning i antallet af ledige på 37.063.

I alt er 168.796 personer ifølge Beskæftigelsesministeriets tal uden job.

Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kunne antallet af ledige have været meget højere, hvis ikke arbejdsmarkedets parter havde aftalt en ordning, hvor virksomheder kunne sende medarbejdere hjem med lønkompensation fra staten.

- I går (mandag, red.) udvidede regeringen og arbejdsmarkedets parter ordningen om lønkompensation, siger han i en skriftlig kommentar.

- Den har allerede sikret titusindvis af danskere, at de kan beholde deres arbejde med fuld løn, selv om sundhedskrisen betyder, at de skal hjemsendes. Nu kan endnu flere få gavn af mulighederne.

/ritzau/