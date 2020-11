Antallet af nye ledige i USA er det laveste i 34 uger

Amerikanerne kæmper fortsat med en stor tilstrømning til ledighedskøen, påpeger økonom, trods bedre tal.

709.000 amerikanere meldte sig ledige i sidste uge. Det viser tal fra USA's beskæftigelsesministerium torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er det laveste niveau i 34 uger og et væsentligt fald sammenlignet med ugen forinden, hvor tallet var 757.000 nyledige.

Det oplyser Allan Sørensen, cheføkonom hos interesseorganisationen Dansk Industri.

- Coronakrisen er desværre slet ikke et overstået kapitel. Amerikanerne kæmper fortsat med en stor tilstrømning til ledighedskøen.

- I løbet af de seneste 34 uger har mere end 67 millioner amerikanere prøvet at få en fyreseddel i hånden. Samtlige 34 uger af coronakrisen har budt på flere nyledige end under de værste uger af finanskrisen, skriver han i en skriftlig kommentar.

Han vurderer, at de ugentlige ledighedstal formentlig vil være høje hen over vinteren, hvis coronasmitten i USA stiger, og der genindføres flere restriktioner.

I de værste uger af finanskrisen i 2008 var det højeste antal nye ledige 665.000 personer.

Samlet set er der mere end 21 millioner amerikanere, som får understøttelse.

Erik Bjørsted, cheføkonom i tænketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fremhæver, at de ledige er arbejdsløse længere end normalt.

- Det tager markant længere tid end normalt at komme ud af ledighedskøen. Hver tredje af de arbejdsløse har været ledig i mere end et halvt år. Før krisen var det kun hver femte.

- Det vidner om, at arbejdsløshedskøen er blevet tungere. Og det øger risikoen for, at arbejdsløsheden bider sig fast, skriver han i en skriftlig kommentar.

Både Erik Bjørsted og Dansk Industris Allan Sørensen vurderer, at USA's kommende præsident, Joe Biden, har et stort arbejde foran sig med at få genskabt de mange tabte job, når han tiltræder posten 20. januar 2021.

/ritzau/