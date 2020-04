Antallet af nyligt arbejdsløse bliver ved med at falde

Lørdag var der for tredje dag i streg et fald i antallet af personer, der er blevet ledige under coronakrisen.

For tredje dag i streg falder antallet af personer, der er meldt ledige under coronakrisen.

Alene lørdag var der 205 personer, som meldte sig ledige. Det er mere end dobbelt så lavt i forhold til lørdagen forinden, hvor 458 personer meldte sig arbejdsløse. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det skal bemærkes, at lørdagens tal kan have været påvirket af påsken.

De 205 personer er marginalt højere end antallet på en normal lørdag, hvor 198 personer plejer at melde sig ledige.

En normal lørdag defineres af Beskæftigelsesministeriet som gennemsnittet for lørdag i samme uge i årene 2015-2019.

Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet var der lørdag 45.086 personer, der er blevet arbejdsløse siden 9. marts, hvor coronakrisen for alvor begyndte.

Det er et fald på 41 personer sammenlignet med fredag. I alt 176.778 personer var lørdag meldt ledige.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder det stadigt høje antal ledige under coronakrisen for meget alvorligt.

Men han finder det enormt positivt, at mange virksomheder gør brug af de politiske hjælpepakker, så man på den måde sørger for, at titusindvis af medarbejdere kan beholde deres arbejde.

- Samtidig glæder det mig, at der i flere brancher er oprettet mulighed for fjernundervisning under krisen, hvor virksomheder får dækket op til 100 procent af udgifterne til løn.

- Det giver mulighed for, at medarbejderne kommer tilbage på arbejdspladsen med endnu flere kompetencer og kan styrke virksomheden, når økonomien skal hjælpes i gang igen efter krisen, siger Peter Hummelgaard i en skriftlig kommentar.

/ritzau/