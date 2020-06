Antallet af østarbejdere falder for første gang i flere år

I takt med at den økonomiske vækst er fladet ud, kan behovet for østeuropæisk arbejdskraft også være faldet.

For første gang siden finanskrisen ser antallet af østarbejdere i Danmark ud til at falde.

Det skriver A4 Arbejdsliv med henvisning til tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tallene viser, at der fra april sidste år til og med marts i år har været i alt 140.102 østeuropæere i arbejde i Danmark.

Det er et fald på 190 personer i forhold til samme periode året før, og ifølge A4 Arbejdsliv det første fald siden finanskrisen.

Ifølge Jens Arnholtz, lektor ved forskningscentret FAOS, ligger en del af forklaringen på det faldende antal østeuropæere i, at den danske økonomi så småt har mistet pusten efter flere år med stærk økonomisk vækst.

- Efter finanskrisen havde vi en lang årrække, hvor økonomien gik opad, og virksomhederne havde brug for den ekstra arbejdskraft, som østlandene kunne levere.

- I det seneste år er billedet vendt en smule, og det afspejler sig også i, at antallet af østeuropæiske arbejdstagere ser ud til at være bremset op, siger Jens Arnholtz til A4 Arbejdsliv.

Han understreger, at tallene ikke giver det fulde billede af, hvordan coronakrisen og regeringens delvise nedlukning af Danmark har påvirket antallet af østeuropæere, der søger til Danmark for at arbejde.

Ifølge lektoren er der dog tegn på, at krisen allerede i marts i år havde indflydelse på, hvor mange østeuropæiske arbejdstagere, der valgte at søge til Danmark.

Fra 2016 til 2019 steg antallet af østarbejdere, der i marts arbejdede i Danmark, fra 69.353 personer i 2016 til 87.357 personer i 2019.

I marts i år, hvor regeringen valgte at lukke store dele af landet ned, var der imidlertid 86.694 personer fra østeuropæiske lande i arbejde i Danmark.

- Det kan tyde på, at virksomhederne i de brancher, hvor der typisk er mange østeuropæere ansat, har trådt på bremsen i forhold til at rekruttere nye ansatte i en periode, hvor der ellers normalt bliver ansat flere, siger Jens Arnholtz.

Han peger på, at det særligt er i brancher som restauration, byggeri og landbrug, at østeuropæiske lønmodtagere finder arbejde i Danmark.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening er der frygt for, at det faldende antal østeuropæiske arbejdstagere kan ramme danske virksomheder på den anden side af coronakrisen.

Eksempelvis kan virksomheder i byggebranchen eller på frugtplantager, der normalt er meget afhængige af østeuropæisk arbejdskraft, blive hårdt ramt, hvis ikke de kan få tiltrukket den nødvendige arbejdskraft, lyder det.

/ritzau/