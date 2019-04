Antallet af tvangsauktioner ikke set lavere siden 2008

En lav rente og høj beskæftigelse har minimeret antallet af tvangsauktioner til laveste niveau i 11 år.

En række økonomiske faktorer såsom en lav rente, høj beskæftigelse og stigende huspriser giver sig udslag i de bedste tal for tvangsauktioner siden sommeren 2008.

Når antallet af ejendomme, der sættes på tvangsauktioner, er korrigeret for sæsonudsving, lander det således på det laveste antal siden juni 2008.

Ifølge Danmarks Statistik blev 211 ejendomme sat på tvangsauktion i marts - korrigeret for, at niveauet ofte er højere i marts svarer det til 179 i en gennemsnitsmåned.

Den flotte marts er med til at sikre det kvartal med det laveste antal tvangsauktioner i 11 år. Der er ifølge boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft Bergmann tale om dyk efter en længere stilstand.

- De sidste tre år, det vil sige i 2016 til 2018, har antallet af tvangsauktioner svinget mellem 627 og 765 styks i kvartalet, siger hun i en skriftlig kommentar.

- I det seneste kvartal har der dog kun været berammet 549 tvangsauktioner, så der er tale om et ganske tydeligt dyk.

Hun peger på, at sidste gang antallet af tvangsauktioner var så lavt, hang det sammen med en boble på boligmarkedet.

- Selv mindre attraktive boliger kunne sælges til en høj pris og på kort tid, siger hun.

- I dag skal det lave antal tvangsauktioner forklares med den historisk lave rente, der betyder, at mange kan holde budgettet flydende, også selv om indtægten svigter, og der er tale om en bolig til flere millioner kroner.

- Man kan i dag låne 1 million kroner i realkreditinstituttet for under 700 kroner om måneden efter skat. Det er så lav en ydelse, at der skal drastiske forandringer i privatøkonomien til, før en tvangsauktion er den eneste løsning.

/ritzau/