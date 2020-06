Appetit på boligkøb vokser efter stilhed under nedlukning

Der blev indhentet 5800 lånetilbud til boligkøb i maj. Det er lidt flere end april, men færre end sidste år.

Der var markant mindre aktivitet på boligmarkedet under nedlukningen i april, men i løbet af maj er appetitten for at købe bolig steget.

Der blev således indhentet 5800 lånetilbud til boligkøb i maj. Det er 800 flere end i april, men omkring 1800 under maj i 2019. Det viser tal fra Finans Danmark.

- Selv om vi ikke er helt tilbage på det samme niveau, som i maj sidste år, så er der flere, der nu har undersøgt deres finansieringsmuligheder og indhentet et lånetilbud end i april, siger Peter Jayaswal, direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans Danmark, i en pressemeddelelse.

Antallet af tilbud til boliglån var samlet set på 16.000 i maj, hvilket også dækker de boligejere eller virksomheder, som vil omlægge deres lån.

Tallet er en del under, hvad man normalt ser i maj.

Det hænger ifølge privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank sammen med, at renten har ligget stillet på det seneste, og derfor har færre konverteret boliglån.

- Det er den lave ende, og det er er ganske enkelt, fordi der ikke bliver konverteret så mange boliglån.

- Det skal også ses i sammenhæng med, at der sidste år blev omlagt lån for flere hundrede milliarder, så mange har allerede lagt om. Samtidig er renten flad som en pandekage, siger Brian Friis Helmer.

- Tallene bliver holdt oppe af, at der i maj isoleret set har været en ret eksplosiv stigning i bolighandler. Der har været en pukkel af køb, der ikke blev gennemført i marts og april, som så er blevet kørt igennem i maj.

Brian Friis Helmer vurderer, at boligmarkedet indtil videre er blevet mindre ramt af coronavirusset, end man kunne have frygtet undervejs.

- Vi forventer fortsat moderate prisfald for boligmarkedet, men det har i første omgang været mildere end forventet, siger han.

/ritzau/