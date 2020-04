Appetitten på nye boliglån holder stand under coronakrisen

Der blev indhentet 34.000 lånetilbud i marts. De fleste var til omlægninger på grund af udsving i renter.

Der blev indhentet 8500 lånetilbud til køb af boliger eller ejendomme til virksomheder i marts, hvor udbruddet af coronavirus for alvor ramte Danmark.

Det viser tal fra Finans Danmark. Tallet er nogenlunde på niveau med marts sidste år.

Tallet for lånetilbud fortæller ikke, om der rent faktisk er blevet købt en bolig for pengene, eller om salgsannoncen er blevet lagt i skuffen.

Normalt plejer 97 ud 100 lånetilbud dog at blive vekslet til et reelt lån ifølge Finans Danmark.

Selv om det måske ikke kan læses direkte i tallene, er boligmarkedet gået ned i gear på grund af coronavirusset, og det forventes at vare ved den kommende tid. Det vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre fra Arbejdernes Landsbank.

- Der sker som følge af den aktuelle økonomiske nedgang i takt med coronavirusset og nedlukning af store dele af økonomien.

- Og det gælder lige fra boligkøb til optagelse af ny belåning i boligen eller virksomheden.

- Den lavere interesse for boligkøb og nye lån, forventer vi, vil vare ved, så længe den økonomiske fremtid er uvis, skriver han i en kommentar.

Samlet blev der hentet 34.000 lånetilbud i marts, hvoraf de fleste var omlægninger. Det er det højeste antal i marts i fem år.

Udviklingen skal ses i lyset af, at renterne på 30-årige lån i løbet af måneden svingede mellem 0,5 procent og 2 procent.

Det gav boligejere mulighed for at konvertere deres boliglån til et lån med lavere renter.

Samtidig har det, at renten var oppe og krydse 2 procent, også givet boligejere mulighed for at konvertere til et lån med højere rente.

På den måde kan man skære en væsentlig bid af gælden, fordi kursen på det eksisterende lån er dykket.

Jeppe Juul Borre vurderer, at der de kommende måneder vil være et fald i antallet af boligejere, som vil lægge boliglånet om.

- Men kommer vi til at se markante udsving i renten over den kommende periode, er jeg ikke i tvivl om, at vi også vil se markante stigninger i lånetilbuddene.

- Det er ikke drevet af lånelyst som sådan, men af låneomlægninger. Og marts måned har vist, hvor hurtigt rentevinden kan skifte retning, siger han i en skriftlig kommentar.

/ritzau/