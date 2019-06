Apple dropper stort datacenter ved Aabenraa

Apple havde planer om datacentre ved både Aabenraa og Viborg, men satser nu kun på Viborg.

Apple har besluttet at droppe byggeriet af et stort datacenter uden for Aabenraa i Sønderjylland.

Det oplyser Aabenraa Kommune i en pressemeddelelse.

Planerne om at bygge et datacenter i Kassø ved Aabenraa på en 285 hektar grund kom frem i 2017.

Aabenraa Kommune er overrasket over beslutningen fra Apple. Det fortæller Stig Isaksen, der er direktør for kultur, miljø og erhverv i kommunen.

- Det kommer fuldstændigt uventet for os, at Apple i dag på et telefonmøde orienterer os om, at man ønsker at afhænde sin byggegrund.

- Aabenraa Kommune har arbejdet med Apple i lang tid for at skabe grobund for et af verdens største datacentre, siger han i pressemeddelelsen.

Apple vil sælge grunden, hvor datacentret skulle have ligget. Aabenraa Kommune vil forsøge at hjælpe med at finde en køber.

Apple er sideløbende i gang med at bygge et datacenter i Viborg. Det har tidligere været meldt ud, at det skal åbne i 2019.

Det er anden gang på tre måneder, at en stor amerikansk it-gigant indstiller planer om et datacenter i Danmark.

I marts droppede Facebook et datacenter i Esbjerg, men det amerikanske selskab er fortsat ved at opføre et datacenter i Odense.

Desuden har Google købt en grund i Kassø ved Aabenraa, hvor der også planlægges et datacenter. Google har også planer om et datacenter ved Fredericia.

/ritzau/