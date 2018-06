Apple lader forældre fjernstyre børns skærmtid med app

Ny app giver forældre mulighed for at sætte tidsbegrænsninger for, hvornår børnenes apps og funktioner virker.

Forældre får fremover bedre mulighed for at holde styr på børnenes tid foran mobil og iPad.

Det fortæller en talsperson ved Apple's årlige udviklerkonference WWDC i San Jose i USA. På konferencen, der varer indtil fredag, afslører techfirmaet en lang række nyheder.

En af de store afsløringer i år er en ny app, som Apple har udviklet. Den giver brugerne overblik over, hvor lang tid der bruges foran mobilen, og hvad tiden bruges på.

- "Skærmtid" giver dig både indsigt i og kontrol over, hvordan du bruger din tid, siger Craig Federighi, der er Apple's underdirektør for softwareudvikling.

Det skal give mobilbrugere indsigt i, hvad telefonen bruges til og hvornår.

Desuden kan der sættes tidsbegrænsninger på enkelte apps eller funktioner, og forældre kan via forældrekontrol se og styre, hvad børnene bruger skærmtiden på.

Hvis man i overblikket kan se, at størstedelen af ens skærmtid ved mobilen anvendes på Facebook, kan man sætte en grænse for, hvor lang tid der må bruges.

- Når du har nået grænsen, ser du ikke længere app'en, men en besked der siger: "Det er tid til at komme videre", siger Craig Federighi.

Er der sat forældrekontrol til, kan forældre sætte tidsgrænserne, og de får også meldinger på deres telefoner, når skærmtiden næsten er nået.

Ud over den nye app får hele Apples mobilstyresystem, iOS, en større overhaling.

I iOS12, som vi nu er nået til, åbner kameraet eksempelvis 70 procent hurtigere.

Desuden kommer app'en "Measure", som med hjælp fra kameraet eksempelvis kan måle størrelsen på en rejsekuffert eller et billede.

Innovationschefen for den danske legetøjskoncern Lego, Martin Sanders, var desuden på scenen.

Her afslørede han, at Lego har indgået et samarbejde med Apple inden for teknologien augmented reality, der blander fysiske og virtuelle data. Det kan få et Lego-hus til at komme til live og giver udviklere mulighed for at skabe nye spil.

/ritzau/