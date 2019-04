Apples salg af iPhones fortsætter med at falde

Apple sælger færre iPhones og Mac-computere, men overgår alligevel forventningerne i halvårsregnskab.

Apple leverer tirsdag aften dansk tid et regnskab for andet kvartal med blandede resultater. Salget af produkter som iPhones og Mac-computere går ned, mens salget af iPads er gået op.

Det skriver technologi-mediet The Verge.

Ifølge administrerende direktør Tim Cook er resultatet det bedste, hvad angår iPads, i seks år.

Selskabet har i andet kvartal en omsætning på 58,02 milliarder dollar - svarende til cirka 386 milliarder kroner. Det er et fald på 5,1 procent i forhold til samme periode for et år siden. Omsætningen er lidt højere end forventet.

Selv om salget af iPhones fortsat er faldende, er salget højere, end man regnede med. Salget landede i andet kvartal på 31,05 milliarder dollar mod ventede 30,50 milliarder dollar.

/ritzau/