Arbejdsløshedskøen i USA vokser med yderligere fem millioner

På fire uger har 22 millioner i USA meldt sig som ledige. Det svarer til 14 procent af arbejdsstyrken.

Der er fortsat millioner af amerikanere, der hver uge melder sig som arbejdsløse under coronakrisen.

Fredag oplyser det amerikanske beskæftigelsesministerium, at der den seneste uge er 5,25 millioner, der har meldt sig som ledige.

Dermed er der de seneste fire uger omkring 22 millioner amerikanere, der har meldt sig ledige i håb om at få arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det svarer ifølge økonomer til omkring 14 procent af arbejdsstyrken i USA.

De 5,25 millioner er dog både lavere end antallet af nye ledige ugen før, og det er marginalt lavere end ventet.

De mange nye ledige siger noget om udviklingen i den økonomi, som danske virksomheder eksporterer allermest til.

Udviklingen i antallet af nye ledige skal dog tages med et par forbehold.

De amerikanske politikere har ligesom i Danmark vedtaget en stor hjælpepakke. Der vil der blandt de nye ledige være personer, som er midlertidig sendt hjem, og som på et tidspunkt kan vende tilbage på arbejde.

Derudover har hjælpepakkerne både udvidet, hvem der kan søge arbejdsløshedsunderstøttelse men også beløbet.

Chefstrateg i Nykredit Frederik Engholm peger på, at det i nogle delstater betyder, at ydelsen for at være på arbejdsløshed er blevet højere og endda overstiger lønnen i nogle lavtlønsfag.

Det kan have tiltrukket nogen, som ellers ikke havde meldt sig. På den anden side er det ikke sikkert, at de umiddelbart har mulighed for at veksle ydelsen til en lønindkomst, hvis de ønskede.

Samtidig peger senioranalytiker i Danske Bank Mikael Olai Milhøj på, at man skal passe på med at "oversætte" det amerikanske arbejdsmarked med europæiske forhold.

I USA er det nemmere at hyre og fyre, og dermed svinger arbejdsløshedstallene mere under kriser.

Udviklingen i USA bliver dog fulgt tæt, fordi det kan få store konsekvenser uden for USA.

De danske erhvervsorganisationer er derfor meget opmærksomme på udviklingen og de seneste prognoser over udviklingen i amerikansk økonomi.

- Dansk eksport til USA vil falde med et tocifret milliardbeløb i 2020, vurderer Dansk Industris cheføkonom Allan Sørensen.

- Den triste udvikling på det amerikanske arbejdsmarked rammer hele verdensøkonomien, og vil gøre ondt på alle danske eksportvirksomheder.

Den danske eksport til USA var før krisen på omkring 155 milliarder kroner årligt.

Dansk Erhvervs cheføkonom Tore Stramer minder om, at det ikke kun er de virksomheder, der sælger til USA, som rammes. Andre danske virksomheder er eksempelvis leverandører til virksomheder i Danmark eller andre lande, som sælger til USA.

Tore Stramer anslår, at 800.000 arbejdspladser i Danmark er "direkte afhængige" af eksporten til USA.

