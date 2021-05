Arbejdsmarkedet har fart på - det bugner af jobannoncer

Der indrykkes mange nye jobannoncer. Genåbningen af samfundet giver forårsoptimisme, lyder det fra økonom.

Det gav et brat fald i virksomhedernes jagt på nye medarbejdere, da corona sidste år i marts nåede Danmark.

Siden det kom frem, at vaccinerne var rundt om hjørnet, er interessen dog steget kraftigt. Hos jobportalen Jobindex bliver der indrykket flere jobannoncer end før krisen.

Sidste uge var endda den travleste i selskabets 25-årige historie.

- Genåbningen har haft en positiv effekt på økonomien, og arbejdsgiverne er begyndt at ansætte igen, skriver selskabet i sit regnskab fredag.

- Der er blandt andet stor efterspørgsel efter sælgere, og det tyder på, at firmaerne er begyndt at forberede sig på vækst, lyder det.

Også tal fra Jobindsats, der er en database over beskæftigelsesdata, bekræfter, at der indrykkes mange jobannoncer.

Ifølge cheføkonom Jeppe Juul Borre, Arbejdernes Landsbank, blev der i april slået knap 32.100 nye stillinger op. Det er det højeste antal i statistikkens levetid. Den går tilbage til 2004.

- Det er imponerende og vidner om forårsoptimisme med genåbning, som med stor kraft er i gang med at skyde dansk økonomi i fart efter en trist vinter.

- Det her er fantastiske tal, og vi vil se samme tendens i beskæftigelsestallene over den kommende tid, som vi forventer kommer til at vise mærkbar fremgang, skriver han i en kommentar.

