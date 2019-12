Årets julesalg giver smykkegigant lys i øjnene

Julesalget fra smykkegiganten Tiffany er større i år end sidste år, viser foreløbige tal.

Om juletiden i år har været ekstra romantisk verden over i år vides ikke, men smykkevirksomheden Tiffany kan torsdag oplyse, at dens julesalg i år er vokset i forhold til sidste år.

De foreløbige salgstal for julesæsonen, der defineres som 1. november til og med 24. december, viser en stigning i salget på en til tre procent på verdensplan.

Globalt er Tiffany lidt af en gigant på smykkemarkedet. I alt har selskabet 14.000 ansatte og driver mere end 300 butikker rundt i verden. I Danmark har Tiffany en butik i Illum i København.

Ud over smykker sælger Tiffany også ure, parfume og tasker.

Årets salg bliver ikke gjort op på landeplan. Men Danmark hører med til det europæiske marked, hvor salget er steget med mellem tre og fem procent, skriver Tiffany.

Det er en my over, hvad salget er steget i den nord- og sydamerikanske del af verden.

Tiffany-salget er i år dykket med et tocifret procenttal i Japan og steget tilsvarende i Kina.

Her har den voksende middelklasse fået smag for Tiffanys smykker. Der er dog en undtagelse i det rosenrøde kinesiske marked for Tiffany: Hongkong.

- Vi ser fortsat et stigende salg på det kinesiske fastland drive vores vækst, siger Tiffanys topchef, Alessandro Bogliolo.

- Det opvejer for faldet i Hongkong og i mindre grad i Japan.

/ritzau/