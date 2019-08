Arla bekymrer sig over brexit trods fremgang

Spareprogram giver resultater for Arla, der trods vækst og øget indtjening bekymrer sig om brexit.

Det medlemsejede mejeri Arlas omsætning og indtjening voksede i første halvår, og det strategiske mål om, at Arlas egne brands skal stå for mindst 45 procent af salget, holder stik.

Udsigten til, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, giver dog malurt i mælkekartonerne for Arlas mælkeproducenter.

- Det første halvår af 2019 gav en sjælden stabilitet i et ellers flygtigt globalt marked for mejeriprodukter, hvilket gav stabile priser til mælkebønder på tværs af Europa, skriver Arla i regnskabet.

Og det kan læses i en lille stigning i omsætningen, der er steget med 100 millioner euro til 5,2 milliarder euro - svarende 39,6 milliarder kroner.

Også indtjeningen er steget fra 34,7 eurocent per kilo til 36,1.

- Arla har leveret et stærkt resultat i første halvdel af 2019 og vil i anden halvdel af året fokusere på at levere målsætningen for hele året - samtidig med at fortsætter med at slå vores konkurrenter.

- Der er dog eksterne faktorer, som kunne påvirke Arlas forventninger til årsresultatet negativt. De potentielt ugunstige konsekvenser af et "hårdt" brexit fortsætter med at være den største risiko sammen med det naturligt flygtige globale mælkemarked.

Med det in mente fastholder Arla sine forventninger til året, men med et forbehold:

- Et potentielt brexit uden aftale kunne dog påvirke vores forventninger negativt, skriver Arla.

/ritzau/