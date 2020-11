Arla fjerner plastikskruelåg fra 74 millioner økologiske mælk

Som en del af sin ambition om at blive CO2-neutral i 2050 fjerner Arla plastikskruelåget på en af sine mælk.

Inden længe bliver skruelåget fjernet fra Arlas enliters kartoner med økologisk mælk.

Det sker for at reducere emballagens CO2-udledning endnu mere. Det oplyser Arla i en pressemeddelelse.

I forvejen er flere kartoner fra Arla, herunder den enliters til økologisk mælk, lavet af naturlige materialer baseret på vedvarende kilder som træ og planter.

Ifølge Arla vil et farvel til låget reducere kartonens CO2-aftryk med 30 procent.

Hvert år bliver der købt 74 millioner liter af den mælk, hvor der nu bliver sagt farvel til plastikskruelåget.

Hvert eneste af skruelågene udleder 10 gram CO2.

Ved at fjerne låget sparer andelsmejeriet dermed 740 tons CO2 fra plastik baseret på udledningen i perioden oktober 2019 til september 2020.

Tiltaget med at fjerne skruelåget fra de økologiske kartoner sker som en del af Arlas ambition om at blive helt CO2-neutral i 2050.

- Vi og vores landmænd har en ambitiøs målsætning om at blive CO2-neutrale, og vi reducerer løbende vores udledning i alle led.

- En del af det arbejde er at reducere vores emballages CO2-udledning ved for eksempel at mindske brugen af plastik.

- Det er derfor et aktivt valg, at vi nu fjerner skruelåget på økomælken, siger Helle Müller Petersen, landedirektør i Arla Danmark, i pressemeddelelsen.

Den nye karton uden skruelåg vil være til at finde i detailhandlen fra uge 47.

