Arla lukker verdens ældste andelsmejeri

Vestjyske Endrup Mejeri, der blev etableret for 134 år siden, lukker og slukker inden årets udgang.

Verdens ældste andelsmejeri, vestjyske Endrup Mejeri, er snart fortid.

Ejeren, mejerikoncernen Arla, har besluttet at lukke det lille mejeri ved Esbjerg.

- Vi har afsøgt forskellige muligheder for at fortsætte vores aktiviteter på Endrup Mejeri, men afsætningen af Endrup-ostene har været mindre end ventet, og det har ikke været muligt at fortsætte på en måde, der er rentabel for os og vores ejere.

- Derfor vurderer vi nu, at den bedste løsning for alle parter er, at vi lukker mejeriet, siger Jakob B. Knudsen, landedirektør for Arla Danmark, i en pressemeddelelse.

Arla overtog mejeriet, der var truet af konkurs, i september 2017. Ambitionen var at finde en løsning, der kunne sikre fortsat drift for mejeriet med 12 landmænd som leverandører.

Mejeriet blev efter overtagelsen indrettet som modningscenter og pakkeri for oste.

Sammen med medarbejdernes fagforeninger vil Arla nu udarbejde en plan for at sikre, at de otte medarbejdere kan komme videre.

Man vil blandt andet tilbyde efteruddannelse og hjælp til jobsøgning.

Der er endnu ikke fastlagt en endelig dato for mejeriets lukning, men det forventes at ske i løbet af efteråret.

Endrup Mejeri blev etableret af egnens landmænd 18. juli 1884 og er ifølge erhvervsmediet Finans verdens ældste andelsmejeri i drift.

