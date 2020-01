Årrække med vækst er brudt: Færre fløj med Norwegian i 2019

En lang tradition med vækst i antallet af passagerer blev brudt hos det norske flyselskab Norwegian i 2019.

Efter en årrække med massiv fremgang havde Norwegian i 2019 færre passagerer om bord på sine fly.

Det norske flyselskab har i år sat sine vækstplaner på pause for at rette op på en skrantende økonomi.

Samtidig har Norwegian været klemt af et flyveforbud for fly af typen Boeing 737 MAX, der bliver undersøgt efter to styrt med flytypen i 2018 og 2019.

De to forhold har betydet, at der har været færre passagerer om bord.

Samlet fløj 36,3 millioner passagerer med det norske flyselskab sidste år. Det er et fald fra 37,3 millioner i 2018.

Det viser Norwegians egne trafiktal, der er offentliggjort tirsdag.

/ritzau/