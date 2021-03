Asiatisk flyselskab advarer om lang vej til genopretning

Cathay Pacific fra Hongkong fik i 2020 det største underskud i flyselskabets 70 år lange historie.

Flyselskabet Cathay Pacific fik et rekordstort underskud på 2,8 milliarder dollar i 2020, da pandemien satte en stopper for efterspørgslen på rejser.

Det oplyser det asiatiske selskab onsdag. Underskuddet svarer til 17,5 milliarder kroner.

Cathay Pacific advarer samtidig om, at det vil vare lang tid, før flytrafikken er tilbage på samme niveau som før coronakrisen.

Bestyrelsesformand Patrick Healy beskriver det forgangne år som det "mest udfordrende" i selskabets 70 år lange historie.

Den kommende tids udvikling i luftfartsbranchen vil ifølge Healy afhænge af, hvor effektivt og omfattende vaccinationsprogrammerne er globalt.

- Det er på ingen måder klart, hvordan pandemien og dens påvirkning vil udvikle sig de kommende måneder, siger han.

Cathay Pacific forventer, at passagertrafikken gennem hele 2021 vil forblive "langt under" halvdelen af det, den var før pandemien.

Som alle andre store luftfartsselskaber har Cathay Pacific set sit forretningsgrundlag fordampe under coronakrisen, men med base i Hongkong har selskabet haft et ekstra svært år, fordi det ikke har noget indenrigsmarked at falde tilbage på.

Derfor gik det i gang med at skære i sine omkostninger. Datterselskabet Cathay Dragon blev nedlagt, og omkring 8500 medarbejdere mistede dermed deres job.

/ritzau/AFP