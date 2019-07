Aston Martin-aktier får nye tæsk efter tab

For en uge siden måtte Aston Martin nedjustere, og nu viser regnskab stort tab. Igen falder aktien tungt.

Den britiske bilproducent Aston Martin har haft alt andet end en god start på sit liv som børsnoteret selskab. Sidste uge fik aktierne et hårdt hug efter en nedjustering, og onsdag er der nye tæsk til aktionærerne.

De kommer, efter at Aston Martin har præsenteret sit regnskab for første halvår.

- Vi er skuffede over, at vores nye forventninger til salget er kommet til kort i forhold til vores originale mål. Vi er ramt af svaghed i to kernemarkeder samt af makroøkonomisk usikkerhed, skriver Aston Martin i sit regnskab.

Omsætningen i første halvår faldt med fire procent til 407,1 millioner pund - 3,3 milliarder kroner - mens resultatet før skat var et underskud på 78,8 millioner pund - 642,0 millioner kroner.

Det bliver langt fra taget godt imod af aktiemarkedet. På børsen i London faldet aktierne i Aston Martin med 20,8 procent onsdag morgen.

Det markante fald er endnu en næsestyver til Aston Martins aktionærer. Selskabet gik på børsen i efteråret 2018 til 19 britiske pund per aktie.

Allerede ved årsregnskabet tog aktierne et voldsomt fald, da 2018 bød på et underskud, grundet at selskabet havde brugt over en milliard kroner på at blive børsnoteret.

Med onsdagens fald kan en aktie i Aston Martin købes for 4,499 pund, og dermed har aktionærer, der var med fra starten, tabt 76,3 procent på deres investering.

Aston Martin blev grundlagt i 1913, og udviklingen tog for alvor fart efter 1. Verdenskrig.

Op gennem 20'erne lavede Aston Martin i høj grad racerbiler, mens fokus i mindre grad var på biler til almindelige mennesker.

Efter 2. Verdenskrig begyndte bilproducenten at slå igennem med sin DB-serie, der toppede med den ikoniske DB5.

Selskabets biler er måske bedst kendt for at være en af den fiktive spion James Bonds yndlingsbiler.

/ritzau/