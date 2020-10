ATP graver sig op af hullet og vender milliardtab til overskud

Efter et tab på 29 milliarder kroner i første kvartal har ATP fået vendt skuden og har positive tal for 2020.

Pensionsselskabet ATP har mere end indhentet de massive tab på de finansielle markeder, som det blev ramt af i starten af året, hvor coronavirusset brød ud.

Det viser regnskabet for tredje kvartal fra ATP, som omkring fem millioner danskere har en pensionsopsparing hos.

I første kvartal tabte ATP 29 milliarder kroner på sine investeringer. Status ved udgangen af september er et samlet afkast på 3,9 milliarder kroner for 2020.

- Vi har i mange år arbejdet målrettet med processer og risikostyring. Det har været stærkt medvirkende til, at vi har kunnet styre igennem den værste krise på de finansielle markeder i moderne tid, siger ATP-direktør Bo Foged.

- Selv om man skal være varsom med at se på enkelte kvartaler, når man som ATP er en langsigtet investor, så er jeg tilfreds med, at vi – trods de voldsomme fald på finansmarkederne i starten af året - har formået at skabe et positivt afkast i 2020 indtil videre, siger han i en kommentar til regnskabet.

De seneste måneder er det især ATP's investeringer i danske aktier og stats- og realkreditobligationer, der har givet vokseværk i pengetanken.

Den positive udvikling i ATP's afkast gennem året skal ses i lyset af en generel vending på de finansielle markeder, efter at de i februar og marts blev ramt et granatchok i starten af året, da virusset spredte sig rundt i verden.

ATP er en kollektiv pensionsforsikring. Princippet er, at man selv og ens arbejdsgiver eller staten betaler ind til ens pension i ATP.

Man betaler bidrag til ATP af sin løn eller overførselsindkomst. Det kan være dagpenge eller kontanthjælp.

/ritzau/