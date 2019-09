August bød på laveste antal konkurser i 2019

Både antallet af konkurser og tvangsauktioner faldt i august, oplyser Danmarks Statistik.

Markant færre virksomheder måtte dreje nøglen om i august sammenlignet med måneden før. Faktisk er antallet af konkurser det laveste i år.

Ifølge Danmarks Statistik var der 615 konkurser i august, hvoraf 177 af dem var blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det var 18 procent færre end i juli.

Konkurserne medførte 655 tabte fuldtidsjob, hvilket var 17 procent færre end i juli.

- Ifølge Danmarks Statistik var der 615 konkurser i august, hvilket er det laveste antal foreløbigt i 2019 - og tilmed var kun 177 af disse blandt aktive virksomheder.

- Det allerbedste er dog, at der kun blev tabt 655 fuldtidsjob som følge af augusts konkurser, det laveste antal siden efteråret 2016, siger Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri, i en skriftlig kommentar.

Danmarks Statistik oplyser desuden, at der i august var 192 tvangsauktioner. Det var fire procent færre end i måneden før.

Ifølge Mira Lie Nielsen, boligøkonom og chefanalytiker i Nykredit, er antallet af tvangsauktioner nu nede på det laveste niveau i mere end 11 år.

Det skyldes særligt, at renterne er faldet betydeligt igennem den seneste tid, vurderer hun.

- Det betyder, at de boligejere, der er blevet ramt af privatøkonomisk uføre, har haft mulighed for at søge billigere finansiering.

- Dertil spiller det naturligvis også en rigtig væsentlig rolle, at danskernes privatøkonomi generelt har rigtig gode kår i øjeblikket, skriver Mira Lie Nielsen i en kommentar.

/ritzau/