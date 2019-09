Avis: Carlsberg betalte indiske embedsmænd under bordet

Ifølge professor ser det "klart" ud til, at den danske straffelov er blevet overtrådt af topfolk i Carlsberg.

Gennem halvandet år har topfolk i Carlsbergs indiske datterselskab systematisk betalt indiske embedsmænd kontantbeløb under bordet.

Det viser omfattende materiale ifølge Berlingske.

Avisen skriver, at betalingerne ifølge eksperter ligner bestikkelse. På baggrund af oplysningerne har Carlsberg iværksat en "omfattende" undersøgelse i Indien.

Pengene under bordet er ifølge Berlingske afleveret kontant til en række embedsmænd, der fører tilsyn med og udsteder tilladelser til bryggerierne i Indien.

Betalingerne skulle sikre et indisk Carlsberg-bryggeri hurtigere sagsbehandling og nemmere produktionsvilkår.

Berlingske har materiale, som viser over 200 betalinger til embedsmænd over 18 måneder i 2015 og 2016. I flere tilfælde blev betalingerne godkendt af et daværende indisk medlem af bestyrelsen i Carlsberg Indien.

- Det ser klart ud til, at den danske straffelov er overtrådt. Det interessante og afgørende i sagskomplekset er systematikken.

- Det ligner en fast, månedlig lønningsliste, siger professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard til Berlingske.

Alexandra Andhov, adjunkt i virksomhedsret ved Københavns Universitet, vurderer, at "det baseret på materialet ser ud til, at der er tale om åbenlys bestikkelse af embedsmænd".

I et skriftligt svar til Berlingske oplyser Carlsbergs informationschef, Kasper Elbjørn, at Carlsberg i 2017 blev præsenteret for "et mindre udpluk" af Berlingskes materiale.

Dengang handlede sagen ifølge Carlsberg om en utilfreds medarbejder, som mente at være uretmæssigt afskediget.

Medarbejderen ville have Carlsberg til at betale ham to millioner dollar og truede med at gå til pressen med oplysninger om den påståede bestikkelse, oplyser Kasper Elbjørn. Beskyldningerne fik Carlsberg til at nedsætte en undersøgelse.

- Undersøgelsen konkluderede, at den påståede afskedigelse var en fratrædelse, som var sket helt efter reglerne, og at det ikke var muligt at bevise nogen af beskyldningerne om smørelse eller bestikkelse, lyder det.

Men Carlsberg oplyser nu, at Berlingske tilsyneladende har "væsentligt mere materiale" om sagen, end Carlsberg på noget tidspunkt har ligget inde med. Og selskabet har derfor igangsat en "omfattende revisionsundersøgelse".

/ritzau/