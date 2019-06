Avis: Lego-familiens pengetank vil tilbagekøbe Legoland

Kirkbi er sammen med kapitalfond ved at strikke købstilbud sammen på Merlin Entertainments, skriver avis.

Lego-familiens pengetank, Kirkbi, er ifølge Financial Times tæt på at afgive et købstilbud på Merlin Entertainments sammen med kapitalfonden Blackstone og et canadisk pensionsselskab.

Det oplyser flere personer med kendskab til sagen til Financial Times.

En handel kan blive offentliggjort så tidligt som fredag morgen, skriver den britiske finansavis natten til fredag.

Financial Times har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Merlin, Kirkbi og Blackstone.

Handlen ventes at løbe op i seks milliarder pund. Det svarer til 49,9 milliarder kroner.

Købstilbuddet ventes at lyde på 460 pence per aktie. Torsdag lukkede Merlin-aktien i kurs 395 pence. Dermed er Kirkbi og de to andre investorer indstillet på at betale en overkurs på cirka 18 procent.

Lego solgte i 2005 Legoland, som dengang talte fire forlystelsesparker, til Merlin Entertainments.

Men Kirk-familien, som ejer Lego, gav ikke helt slip på forlystelserne.

Kirkbi sikrede sig 30 procent af aktierne i Merlin Entertainments, der siden 2013 har været noteret på børsen i London.

Ud over otte temaparker under navnet Legoland driver Merlin 11 forskellige brands. Det er blandt andet Sea Life, Alton Towers og Madame Tussauds.

Kirkbi ejer blandt meget andet 75 procent af legetøjsproducenten Lego.

/ritzau/

.