Avis: USA kræver erstatning fra Danske Bank og Thomas Borgen

Danske Bank har været centrum i en hvidvasksag. Nu trækker USA banken og ex-chefen i retten ifølge Børsen.

Den amerikanske stat har anlagt en erstatningssag ved de danske domstole mod Danske Bank og tidligere direktør Thomas Borgen. Det skriver Børsen.

I 2017 blev det afsløret, at der igennem en årrække var gået mistænkelige beløb i milliardklassen gennem Danske Banks filial i Estland.

Thomas Borgen trak sig som øverste direktør, da sagen begyndte at rulle.

Søgsmålet fra den amerikanske stat blev anlagt ved Københavns Byret 18. september 2020.

Kravet lyder på 10 millioner - men Børsen erfarer fra anonyme kilder, at det kan stige til "et stort trecifret millionbeløb".

Hverken Danske Bank eller advokaten, der repræsenterer den amerikanske stat, ønsker over for Børsen at kommentere historien.

