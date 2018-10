Både sildene og fiskerne føler sig truet før EU-kvotemøde

Miljøgruppe kræver stop for sildefangster i del af Østersøen, mens danske fiskere vil kæmpe for højere kvote.

Bestanden af sild er under pres i Østersøen, og det samme kan blive tilfældet for danske sildefiskere, som i værste tilfælde må dreje nøglen om, mener interesseorganisation.

Danmarks Fiskeriforening er med "stor bekymring" rejst til Luxembourg, hvor EU-landenes fiskeriministre skal forhandle næste års kvoter for Østersøen.

- Konsekvensen bliver, at de skal dreje nøglen om, og så sender vi nogle folk hen til arbejdsformidlingen, siger næstformand Kim Kær Hansen hos fiskeriforeningen om en fabrik med cirka 15 ansatte i Gilleleje.

Det internationale råd Ices, der vurderer fiskebestande, og som EU-Kommissionen baserer kvoteforslag på, har lagt op til, at der ikke skal fiskes sild i området næste år.

Kommissionen har dog lagt op til, at der kan fiskes en stærkt begrænset kvote.

- De er nødt til at have mere. De kan næsten fiske hele den foreslåede mængde alene med de fire til seks fartøjer, som fabrikken har. Og den kvote skal så fordeles mellem i hvert fald tre til fire andre lande, siger Kim Kær Hansen.

Flere miljøorganisationer har længe advaret mod overfiskeri i Østersøen.

Oceana anbefaler, at fiskeriet af sild i den vestlige del af Østersøen standses helt i 2019.

- Der rådes til en pause i fiskeripresset, så bestanden kan blive genoprettet og hurtigt give store afkast, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Målet med et fiskestop er at genoprette en bæredygtig bestand af sild.

Den danske regering har sagt, at den vil kæmpe for at få lidt større kvoter på sild, mens Sveriges minister ved indgangen til mødet mandag gav udtryk for, at den ikke vil acceptere, at kvoterne øges.

/ritzau/