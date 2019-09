Bagageansatte nedlægger arbejdet i Københavns Lufthavn

Der kan være forsinkelser i bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, da bagageansatte har nedlagt arbejdet.

Flere passagerer kan lige nu opleve forsinkelser med deres bagagehåndtering i Københavns Lufthavn.

Det skyldes, at bagagemedarbejdere hos SAS Ground Handling (SGH) torsdag har iværksat en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

Det oplyser Københavns Lufthavn på sin hjemmeside.

- På grund af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse hos bagagemedarbejderne hos SGH forekommer der moderate forsinkelser hos de flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH.

- Det har også konsekvenser for leveringen af bagage for ankommende flyselskaber, der får håndteret bagage af SGH, skriver lufthavnen.

Rejsende opfordres til at besøge lufthavnens hjemmeside for at få overblik over, hvilke flyselskaber der får håndteret bagage af SGH.

Derudover opfordres rejsende til at holde øje med eventuelle forsinkelser hos flyselskabernes hjemmesider.

SGH står for at håndtere bagagen for blandt andet Aeroflot, Alsie Express, SAS, Qatar Airways og Thai Airways.

/ritzau/