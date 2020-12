Bagageselskab i Københavns Lufthavn er gået konkurs

200 medarbejdere hos Aviator Airport Services, der håndtere bagage, står uden job efter konkursbegæring.

Selskabet Aviator Airport Services danske afdeling er gået konkurs, og 200 medarbejdere står nu uden arbejde.

Det skriver Fagbladet 3F.

Aviator håndterer bagage i blandt andet Københavns Lufthavn. Medarbejderne inkluderer bagageportører, supervisere, indtjekkere og værkstedsfolk.

Konkursen sker efter selskabet i flere måneder har forsøgt at rekonstruere selskabet.

- Den udvikling, vi har set de sidste mange måneder inden for luftfarten, har vist sig at være det endelige skub, der fik os til at genoverveje driften af et af vores danske datterselskaber, siger Jo Alex Tannem, administrerende direktør i Aviator, i en pressemeddelelse.

- Det førte til de rekonstruktionsforhandlinger, som desværre i dag er kuldsejlet.

En rekonstruktion ville betyde, at selskabet kunne udskyde sine moms- og skattebetalinger og få mulighed for at optage rentefrie lån, indtil selskabet var på rette kurs igen.

Aviators tillidsrepræsentant, Allan Slawecki, kalder det "den værste dag, jeg har været ude for længe."

- Vi havde regnet med at overleve. Nu må vi få folk på AMU-kurser, ligesom vi gjorde i sommer.

- Jeg vil kæmpe alt, hvad jeg kan, for at få alle med over i andre firmaer, siger Allan Slawecki til Fagbladet 3F.

Aviator afskedigede i juni 238 ansatte, men det var ikke nok til at redde selskabet.

Det nordiske bagageselskab løser opgaver i 28 lufthavne i 13 lande og har over 2000 ansatte.

Coronakrisen har ramt flybranchen hårdt. I Københavns Lufthavn er tæt på hver femte medarbejder blevet afskediget.

