Bagmænd fik milliardfradrag i hemmeligt forlig med styrelse

I et forlig med bagmænd i sagen om svindel med udbytteskat har bagmænd fået lov at trække deres udgifter fra.

Nogle bagmænd har i en meget omtalt sag om svindel med dansk udbytteskat fået lov til at trække milliarder fra i det forlig, de har indgået med Skattestyrelsen.

Det skriver Politiken og TV2, der sammen med tyske Süddeutsche Zeitung og det belgisk magasin Knack har fået fat i den 51 siders hemmeligstemplede forligsaftale.

Af den fremgår det, at de fik ikke de hidtil udmeldte 2,9 milliarder kroner ud af den danske statskasse, men derimod hele 4,1 milliard kroner.

Alligevel er det langtfra hele beløbet, som bliver betalt retur. I aftalen er Skattestyrelsen gået med til, at bagmændene skal betale 1,6 milliarder retur. Det skyldes, at de har fået lov at trække deres udgifter til svindlen fra.

Svindlen skulle være sket fra 2012 til 2015, og i alt mener Skattestyrelsen, at den danske stat blev snydt for 12,7 milliarder kroner.

/ritzau/