Bagmandspolitiet stopper efterforskning af Danske Banks revisor

Efterforskningen af Ernest & Young indstilles, da der ikke er fundet ulovligheder i Danske Banks revision.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kendt som Bagmandspolitiet - har besluttet at standse efterforskningen i sagen mod Danske Banks revisionsfirma Ernest Young (EY).

Dermed er sagen om overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse med revisionen af Danske Banks års- og koncernregnskab for 2014 lagt i skuffen.

Det oplyser Erhvervsstyrelsen fredag, skriver Ritzau Finans.

Efterforskningen indstilles, fordi det vurderes, at der ikke er begået noget strafbart i forbindelse med revisionen.

- Vi er orienteret om, at efterforskningen er indstillet og med en klar konklusion om, at der ikke er fundet noget strafbart, siger Torben Bender, administrerende direktør hos EY.

- Som vi tidligere har påpeget, mener vi, at vi har udført revisionen korrekt og i overensstemmelse med det for 2014 gældende regelsæt og god revisorskik, siger han i en meddelelse ifølge Ritzau Finans.

Baggrunden for Bagmandspolitiets undersøgelse af EY har været, at man ville finde ud af, om der blev begået svigt i forbindelse med revisionen af Danske Banks regnskab, i den periode hvor bankens filial i Estland blev brugt til mistænkelige transaktioner for milliarder af kroner.

Da Erhvervsstyrelsen meldte EY til Bagmandspolitiet 12. april sidste år, var det blandt andet med begrundelsen, at revisionsfirmaet burde have fattet mistanke om de forhold, det reviderede i forbindelse med regnskabet.

Dengang mente Erhvervsstyrelsen, "at Ernst Young burde have foretaget nærmere undersøgelser samt foretaget underretning til Hvidvasksekretariatet."

/ritzau/