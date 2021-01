Bang & Olufsen får første overskud i halvandet år

Bang & Olufsens salg er steget 11 procent, og det har sammen med lavere udgifter sikret overskud.

For første gang i seks kvartaler har elektronikkoncernen Bang Olufsen formået at tjene penge.

Bang Olufsen kommer ud af andet kvartal med et overskud på 12 millioner kroner.

Det er en forbedring fra et minus på 60 millioner kroner i samme periode sidste år. Årsagen er et højere salg og lavere omkostninger.

B's regnskabsår følger ikke den normale kalder. Regnskabet for andet kvartal løber således fra september til november.

B, der er kendt for tv, lydanlæg, højttalere og høretelefoner, solgte for 693 millioner kroner i perioden. Det er en stigning på knap 11 procent over det seneste år.

Ifølge Bang Olufsen har der været et godt salg af trådløse højttalere og tv.

- Resultaterne var primært drevet af stærk eksekvering på vores strategiske prioriteter, succesfulde produktlanceringer og større kundeefterspørgsel på produkter til hjemmet, siger topchef Kristian Teär i en kommentar til regnskabet.

Kristian Teär blev ansat for halvandet år siden. Han fremlagde i april en ny strategi, hvor B fremover vil have sit hovedfokus på otte lande, hvilket skal få selskabet til igen at blive profitabelt.

De otte lande er Danmark, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Schweiz, Spanien, Kina og Sydkorea.

Ud over et højere salg er årsagen til forbedringen, at B har skåret i sine udgifter.

Det har blandt andet ramt medarbejderstaben, som er skrumpet til 858 fra 895 sidste år.

Bang Olufsen kom allerede for en måned siden med foreløbige regnskabstal, i forbindelse med at selskabet opjusterede forventningerne.

Opjusteringen brød en kedelig stime på fem nedjusteringer siden slutningen af 2018.

For regnskabsåret 2020/2021 forventer B en omsætning på 2,3-2,5 milliarder kroner.

Samtidig sigter selskabet efter et driftsresultat på mellem et underskud på 50 millioner kroner og et overskud på 25 millioner kroner.

/ritzau/