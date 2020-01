Bang & Olufsen mister omsætning og taber penge

Elektronikselskabet fra Struer er ved at ændre sin salgsmodel. Det påvirker omsætningen.

Et faldende salg har været med til at give et underskud hos Bang Olufsen i selskabets andet kvartal.

Det fremgår af Struer-selskabets halvårsregnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

I kvartalet, der løber fra september til november, har Bang Olufsen tabt 60 millioner kroner.

Til sammenligning tjente selskabet, der er kendt for sin produktion af blandt andet fjernsyn og højttalere, 68 millioner kroner i andet kvartal året før.

Med til at trække indtjeningen ned har været et fald i omsætningen. Den er faldet til 627 millioner kroner fra 909 millioner kroner.

- Det var et skuffende kvartal, hvor omsætningen faldt med 31 procent sammenlignet med sidste år, og det var mere, end vi forventede.

- Resultatet var påvirket af den igangværende omstilling til en mere efterspørgselsdrevet salgsmodel, og det relativt lave antal produktlanceringer vi har haft i de foregående kvartaler, siger Kristian Teär, der er administrerende direktør hos Bang Olufsen, i en pressemeddelelse.

Ifølge selskabets regnskab har der været salgstilbagegang i alle geografiske regioner.

Største region er fortsat EMEA-regionen, der dækker Europa, Mellemøsten og Afrika. Her omsatte Bang Olufsen for 312 millioner kroner i andet kvartal.

Resultaterne fra Bang Olufsen følger, efter at selskabet i december nedjusterede sine økonomiske forventninger for fjerde gang inden for ét år.

Gennem noget tid har elektronikproducenten kæmpet med at opretholde salget på grund af øget konkurrence, og det har sat sine spor på indtjeningen.

- Det er helt tydeligt, at vi er nødt til at lave ændringer i vores salgs- og marketingsetup og rykke tættere på vores kunder og partnere.

- Disse ændringer vil tage tid, men vi har allerede igangsat flere salgs- og marketingsinitiativer for at adressere de udfordringer, siger Kristian Teär.

Han fortæller, at i kombination med flere produktlanceringer i de kommende kvartaler vil ændringerne bidrage til en forbedret indtjening.

/ritzau/