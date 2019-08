Bankekspert: Smart at gå efter førerhunden

Efter Danske Banks gebyrsag er det ifølge ekspert godt, at politiet nu skal kigge banken efter i sømmene.

Med politianmeldelsen af Danske Bank rammer Finanstilsynet en stor spiller og sætter et eksempel. Det fortæller Lars Krull, seniorrådgiver og bankekspert ved Aalborg Universitet.

- Det er jo rigtig smart at gå efter førerhunden. For der er jo andre, der har gjort noget, der minder om det her. Altså givet tabsgivende rådgivning, siger han.

Politianmeldelsen og den efterfølgende straf vil ifølge bankeksperten sende et signal til andre banker, der på den ene eller anden måde har ageret som Danske Bank.

- Man kan jo ikke løbe rundt og straffe en hel branche. Man tager nogle udvalgte og viser, hvordan det straffes, siger Lars Krull.

Tidligere har han påpeget, at han er overbevist om, at ikke kun Danske Banks kunder er blevet vildledt. Han er dog ikke sikker på, at andre banker har været bevidste om kundernes tab.

- Du kan tro, at alle de andre banker sidder og lurer i den her retning og siger "satans, går de så tæt på vores råd?", siger han.

Finanstilsynet har anmeldt Danske Bank til politiet for at have vildledt sine kunder, da den solgte et investeringsprodukt ved navn Flexinvest Fri.

Interne mails har vist, at banken var bekendt med, at kunder ville tabe penge på produktet. Alligevel solgte de det.

Finanstilsynet har også bedt fem af de største banker i Danmark redegøre for, om de har overholdt loven, når de har investeret kundernes penge. De fem banker er Nordea, Jyske Bank, Nykredit, Sydbank og Spar Nord.

Politianmeldelsen af Danske Bank giver ifølge Lars Krull anledning til at se, hvordan politiet straffer banker for at vildlede på den her måde.

- Nu får vi udmålt i et eller andet omfang, hvad det koster at vildlede sine forbrugere inden for det finansielle område, når man gør det organiseret, siger bankeksperten.

Banken har fået frem til 30. september til at vise Finanstilsynet, at påbuddene er ført ud i livet.

/ritzau/