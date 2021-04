Banker efter møde med Kollerup: Bland jer uden om priserne

Torsdag har Finans Danmark holdt møde med erhvervsminister Simon Kollerup (S) om bankernes negative rente.

Meldingen var klar, da brancheorganisationen Finans Danmark torsdag holdt møde med erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Kollerup havde indkaldt til mødet, efter at han tirsdag sendte en bredside afsted og krævede, at bankerne skal stoppe med at kræve betaling fra flere kunder for at have deres penge stående i banken.

Men det skal politikerne ikke blande sig i, lyder det fra Finans Danmark.

- Det er ikke i samfundets eller kundernes interesse med politisk indblanding i prisfastsættelsen – og vi er nødt til at sige fra nu, siger administrerende direktør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse.

Meldingen fra Kollerup kom, efter at Nordea og Danske Bank i dagene forinden havde sænket grænsen for, hvor mange penge man må have stående i bankerne uden at skulle betale for det. Grænsen rykkede fra 250.000 til 100.000 kroner.

De to banker er fulgt i hælene på en række af de øvrige større banker, der har lavet lignende manøvrer de seneste måneder - herunder Sydbank, Jyske Bank og Spar Nord.

/ritzau/