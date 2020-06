Banker er indtil videre hoppet af udbytteræset i år

Særligt et sted i dansk erhvervsliv er udbetalingerne af udbytte til aktionærer bremset op i år: Bankerne.

Mens de børsnoterede danske virksomheder har udbetalt udbytte som vanligt, har bankerne holdt igen. Det viser en opgørelse fra Nationalbanken over udbytteudbetalinger indtil udgangen af april.

De børsnoterede danske virksomheder - minus bankerne - har købt egne aktier og udbetalt udbytte til sine aktionærer for knap 42 milliarder kroner, hvilket er på niveau med de seneste fem år.

Modsat har aktionærerne i bankerne måtte kigge langt efter et afkast indtil videre i år.

- De største danske børsnoterede banker har valgt at udskyde eller aflyse deres udbyttebetalinger, mens flere af de mindre banker har valgt at fastholde udbytteniveauet fra sidste år, skriver Nationalbanken.

- Kun få banker har foretaget aktietilbagekøb. Samlet set foretog bankerne udbyttebetalinger og aktietilbagekøb for 1,2 milliarder kroner ved udgang af udbyttesæsonen i år mod 9,6 millioner kroner i samme periode sidste år.

Da den delvise nedlukning af Danmark trådte i kraft og sendte dansk erhvervsliv på hælene, blev der rettet stort fokus på de store danske bankers intentioner om at udbetale udbytte til sine aktionærer.

Myndighederne og politikere har opfordret de største banker til at undlade udbetalingerne, og i stedet lægge pegene i kassen til at dække eventuelle tab og sikre, at der er penge nok til nye udlån.

Blandt andet Danske Bank, Jyske Bank og Sydbank har droppet udbytte og tilbagekøb.

Tilbagekøb af aktier er også en måde at hjælpe sine aktionærer, fordi man øger efterspørgslen på aktierne og dermed løfter prisen på aktierne.

Både udbytte og tilbagekøb skal gøre det attraktivt at være aktionær i selskaberne.

/ritzau/